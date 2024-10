Another Door : Escape Room annoncé sur Meta Quest avec une date de sortie très proche !

Skonec Entertainment est heureux d'annoncer le lancement prochain d'Another Door : Escape Room, une expérience d'escape room en réalité virtuelle qui promet d’immerger les joueurs dans des scénarios richement élaborés où mystère, horreur et énigmes se conjuguent pour créer une expérience de jeu inédite.

Another Door: Escape Room invite les joueurs à explorer une série d'environnements soigneusement conçus, regorgeant d'indices cachés et de défis intellectuels. Avec un format épisodique, le jeu propose cinq chapitres distincts, allant d'une chambre de poupées hantée à un repaire mystérieux d'un scientifique fou. Chaque épisode présente un cadre et une narration uniques, garantissant une expérience captivante à chaque session de jeu.

La force d'Another Door : Escape Room réside dans son mélange subtil de tension psychologique et de défis classiques de salle d'évasion. Les joueurs devront faire appel à leur esprit critique, à leur sens de l'observation et à leur capacité de travail en équipe pour résoudre des énigmes complexes et s'échapper de chaque environnement. Avec des temps de jeu variant de 40 à 60 minutes par épisode, le titre promet une expérience immersive et intense.

Caractéristiques du jeu Contrôles Immersifs : Another Door offre une interaction fluide avec le monde virtuel. Les joueurs peuvent ramasser des objets et manipuler l'environnement, renforçant ainsi leur connexion avec l'univers du jeu grâce à des contrôles intuitifs.

Contenu Épisodique et Histoires Évolutives : Les joueurs peuvent explorer cinq épisodes uniques, chacun avec sa propre narration et ses énigmes. Skonec Entertainment prévoit également des mises à jour avec des épisodes supplémentaires et du contenu téléchargeable (DLC), garantissant que l'univers d'Another Door se développe continuellement.

Multijoueur Coopératif : Les joueurs ont la possibilité de relever les défis seuls ou de collaborer avec des amis en mode coopératif. Avec la possibilité de jouer jusqu'à quatre personnes, la résolution d'énigmes devient une aventure collaborative et enrichissante.

Énigmes Dynamiques pour une Rejouabilité Élevée : Chaque session de jeu est unique grâce à des systèmes d'énigmes dynamiques et des défis randomisés, assurant ainsi une forte rejouabilité. Les joueurs seront confrontés à de nouveaux obstacles à chaque partie.

Another Door : Escape Room sera disponible sur les casques Meta Quest le 10 octobre 2024, au prix de 11,99 euros (20 % de remise, soir 9,99 €, en précommande), offrant une expérience immersive qui devrait captiver les amateurs de jeux d 'évasion et de mystères.