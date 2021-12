Another Eden : le free-to-play s'offre une collaboration avec Chrono Cross, un nouveau signe avant l'annonce d'un remaster ?

En 2017, Wright Flyer Studios lançait au Japon un free-to-play mobile utilisant des mécaniques de gacha, Another Eden: The Cat Beyond Time and Space, aussi paru depuis sur Steam. Ce jeu a eu droit aux talents de Masato Kato à l'écriture de son scénario et Yasunori Mitsuda pour sa bande-son, entre autres, tous deux ayant œuvré sur Xenogears, Chrono Trigger et Chrono Cross, qui nous intéresse à présent. En effet, depuis quelques jours, un teasing laissait fortement penser que le jeu de rôle de Square Enix s'inviterait le temps d'une collaboration, et c'est bien ce qui a été annoncé ces dernières heures.

L'évènement Complex Dream va donc permettre de découvrir un scénario original écrit par Masato Kato faisant se croiser ces deux univers et surtout les personnages de Serge, Kid et Harle de Chrono Cross qui deviendront jouables indéfiniment une fois l'histoire achevée, et ce à compter du 9 décembre. Yasunori Mitsuda et Nobuteru Yūki, qui a lui aussi travaillé sur ce dernier à l'époque, ont eux supervisé ce nouveau projet. De nouvelles mécaniques de jeu vont pour l'occasion être ajoutées, avec un New Game+ permettant de rejouer ce scénario autant de fois que voulu, des sous-évènements racontant des histoires annexes, un système d'éléments repris de Chrono Cross, des effets de terrain, de nouvelles attaques spéciales et même un système de difficulté. Oui, clairement, cette collaboration est massive pour le free-to-play et son équipe.

Et comme vous pouvez l'entendre dans la bande-annonce ci-dessus, pour la première fois, les personnages de Chrono Cross sont doublés : Serge par Ashton Frank, Kid par Sheena May et Harle par Shazia Nicholls. Une superbe cinématique en 3D a aussi été réalisée pour l'occasion, dans laquelle résonne le thème Scars of Time. Une longue présentation détaillée peut être visionnée via le replay du livestream et une page spéciale dédiée à l'évènement a été ajoutée sur le site officiel du jeu.

Mais pourquoi donc faire revenir d'outre-tombe Chrono Cross à un tel moment ? Eh bien, parce que tout porte à croire que l'annonce d'un remaster (voire un remake) est imminente. Vous vous souvenez du leak de la base de données de GeForce NOW ? Un certain « Chrono Cross Remaster » y figurait. La chanteuse Éabha McMahon laissait elle entendre qu'elle avait participé à un remake d'un jeu PlayStation, ce qu'était justement Chrono Cross, en interprétant un morceau en irlandais pour Michael McGlynn avec la participation de sa fille. Et comme par hasard, Yasunori Mitsuda avait posté peu de temps avant une photo avec ces derniers... Gematsu a de son côté assuré avoir entendu parler d'une remastérisation du jeu. Les Game Awards 2021 ayant lieu le 10 décembre en pleine nuit (le 9 depuis Los Angeles), cette collaboration tomberait donc à pic pour coïncider avec l'annonce en grande pompe de ce remaster.

Comme toujours, wait & see. Dans tous les cas, les fans pourront au moins se réjouir de revoir la licence remise en avant via Another Eden, qui est donc disponible sur le Play Store (Android), l'App Store (iOS) et Steam (PC). Nul doute que les nouveaux joueurs devraient être nombreux à essayer le jeu dans les prochains jours.