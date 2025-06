Aniimo : un jeu free-to-play avec des monstres mignons à collectionner annoncé en vidéo

Alors que Game Freak vient de mettre une claque à tout le monde avec Beast of Reincarnation, les clones de Pokémon continuent de se multiplier. En attendant DokeV, nous avons eu droit à Palworld (et lui a eu droit à un procès de The Pokémon Company), mais voilà que Pawprint Studio dévoile encore un jeu similaire à l'occasion du Xbox Games Showcase 2025 :

Aniimo se présente comme un Action-RPG free-to-play de nouvelle génération, en monde ouvert avec de la capture de créatures. Voici une première présentation du jeu :

En tant qu'Éclaireur, vous débuterez votre aventure dans Idyll, un monde ouvert dynamique, interactif et vaste ! Vous pourrez y collectionner, évoluer et côtoyer des créatures magiques appelées Aniimo. Préparez-vous à explorer des paysages inexplorés et des donjons mystérieux, à combattre en JcE et JcJ en temps réel, à résoudre des énigmes ancestrales et à maîtriser une expérience de jeu véritablement dynamique.

Aniimo sortira en 2026 sur PC et Xbox Series X|S.