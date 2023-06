Mega Man X DiVE Offline : une version hors ligne du free-to-play mobile annoncée

Parmi les quelques annonces du Capcom Showcase, l'éditeur japonais nous a sorti un jeu Mega Man de son chapeau, mais pas un véritablement inédit et qui se destine uniquement aux mobiles sous iOS et Android, ainsi qu'aux PC (Steam). Vous vous souvenez de Mega Man X DiVE ? Eh bien, sa fermeture a récemment été annoncée dans l'Archipel (la version occidentale n'étant pas gérée directement par Capcom). À la place, nous aurons droit à un Mega Man X DiVE Offline, qui reprendra donc son contenu en étant jouable sans besoin d'une connexion Internet.

Au sein du Deep Log, nous aurons accès à plus de 900 niveaux en side-scrolling aux commandes de X, Zero, Proto Man, Bass, Sigma, Axl ou encore MegaMan.EXE, plus de 100 personnages étant à débloquer, le tout avec des quêtes et combats de boss. Cela promet de quoi nous occuper ! Divers éléments de personnalisation seront également à glaner, tandis que des armes et armures devront être améliorées pour venir à bout des défis les plus coriaces. En plus du scénario, des modes Challenge (avec du Time Attack) et Évènement (proposant des stages de jeux de la licence comme Mega Man Battle Network et Mega Man Legends) seront inclus.

La date de sortie de Mega Man X DiVE Offline n'a pas été communiquée, mais il est attendu cette année, sur iOS, Android et PC (Steam) donc. De nombreux visuels peuvent être consultés en page suivante. Si vous recherchez des jeux Mega Man plus traditionnels, vous pouvez jeter un à tous les épisodes parus sur PC, disponibles chez Gamesplanet.