PS5 : Maxxi-Games s'offre un bad buzz pour des consoles vendues à 600 euros, explications !

Décidément, le lancement de la PlayStation 5 aura été douloureux pour bon nombre d'entre nous. Après un confinement qui aura compliqué le travail de livraison, après des couacs inévitables de livraison au Day One pour plus ou moins toutes les enseignes, après des gens qui sont toujours en attente de leur console et ne savent pas vraiment quand ils pouront en avoir une, un marché noir qui permet de s'offrir la dernière console de Sony entre 800 et 3000 € et des mauvaises surprises pour certains clients, ce lancement continue de faire parler de lui en mal avec une vidéo postée samedi sur Twitter par kyliane93, un utilisateur mécontent.

Plutôt que poster cette information de façon brute, nous avons donc décidé de mener notre petite enquête auprès du créateur de la vidéo et des responsables de l'enseigne, afin de vous apporter une information plus complète que ce que laisse entrevoir la courte vidéo et les commentaires parfois haineux d'utilisateurs lambda qui l'accompagnent. Après une longue journée et plusieurs échanges, voici ce que nous pouvons dire au sujet de cet incroyable bad buzz qui met surtout en avant l'attente générée par les PS5 face à des livraisons faméliques de la part de Sony. Nous allons commencer par vous présenter le point de vue du client, celui qui a posté la vidéo, ensuite nous vous donnerons le nôtre après avoir discuté longuement avec les deux parties.

Le point de vue du client :



Pour résumer, kyliane93 avait réservé sa console avec un acompte de 200 € lors de l'ouverture des précommandes de la PlayStation 5 et était en attente de nouvelles quant à sa date de livraison. Selon lui, le magasin l'a contacté pour lui dire que sa console était arrivée et il s'est présenté dans son magasin Maxxi-Games de Stains (93) pour la récupérer. Comme vous le verrez en regardant la vidéo, la discussion qui suit est assez surpenante au premier abord. Le vendeur explique que les consoles qu'il a en stock ont été achetées à un prix plus élevé et doivent ainsi être vendues à 600 € (au lieu de 399 €, NDLR). Tout en restant poli, même enervé, le père du jeune homme exprime sa déception et surtout son incompréhension face à cette pratique. il estime avoir payé un acompte, les consoles sont là, il doit donc logiquement repartir avec un exemplaire en payant le prix initialement prévu. Le vendeur, qui pour information n'est pas le patron, tente de lui expliquer pourquoi, mais ces arguments ne sont pas compris par le client et cela se termine par un « je suis désolé, je ne peux rien faire » et une proposition de reboursement de son acompte.

Prise de façon brute, cette vidéo (avec plus de 200 000 vues à cette heure) montre que ce magasin a des consoles, mais les vend 600 €, même à ses clients ayant réservé cette PlayStation 5 Digital Edition à 399 €. En y regardant d'un peu plus près, il est facile de voir que la vidéo est très bien filmée, bien cadrée, et il est difficile d'imaginer qu'elle est faite sur le coup de la colère. Après en avoir parlé avec son auteur, il reconnaît avoir coupé cette dernière, car sur certains plans, la tête du vendeur était visible. De fait, cela focalise sur le problème sans permettre de se faire un avis vu que certaines informations sont manquantes. Pour autant, d'après lui, il a commencé à filmer après avoir appris que la console qu'il pouvait récupérer était vendue à ce prix de 600 €. Ce qui est aussi coupé sur la vidéo, et c'est quand même important, c'est la partie où le vendeur montre à son père et lui la facture d'achat de la PS5 venue d'Angleterre dont le montant est de 475,99 € hors-taxes auxquels il faut ajouter le câble secteur européen (2,23 € HT), soit 573,42 € TTC. Sans encore porter de jugement sur le sujet, nous y reviendrons plus loin, il faut bien reconnaître que gagner vingt six euros et cinquante huit cents sur la revente d'une console ne peut clairement pas être considéré comme une arnaque. Par la suite, il nous a expliqué avoir été contacté par le responsable régional de l'enseigne qui lui aurait dit qu'il n'était plus sur liste d'attente et lui a proposé de venir se faire rembourser son acompte.

Le point de vue du magasin



Avant de faire cet article, nous avons en plus de contacter l'auteur de la vidéo, appelé le magasin mis en cause. Le vendeur présent, un remplaçant, nous a bien confirmé avoir eu en stock des consoles achetées en Angleterre et revendues dans cette boutique au prix précité. Elles sont destinées à des clients pressés qui voudraient avoir la console tout de suite, qu'ils aient précommandés une console auparavant, ou pas. Propos d'ailleurs confirmés sur le coin des avis sur Google Map par une réponse « officielle » de la part du propriétaire du magasin :



Le vendeur propose (sur la vidéo, NDLR) aux clients les consoles UK que nous avons reçues ce vendredi, nous avons décidé d’en acheter plus cher, pour les proposer aux clients les plus impatients.

C’est une proposition et il a le droit de refuser.

En ce qui concerne sa réservation, elle court toujours et il est sur une liste d’attente, il aura sa console au prix de vente public quand Sony lâchera du stock.

Pour information, nous avons contacté d'autres magasins de cette enseigne, dans le 93 et le 94, et aucun autre n'avait opté pour cette option de dépannage en commandant, de son côté, des consoles à l'étranger.



Le point de vue du PDG de l'enseigne Maxxi–Games :



Suite à nos appels, nous avons été recontactés par Youssef Bouchaouch, le directeur et fondateur de l'enseigne. De son côté, il nous a expliqué la procédure qui a été appliquée pour tous les clients, y compris pour son client Kyliane93. Sony ayant envoyé un nombre très faible de consoles à son enseigne, tous les magasins ont donc livré ces PS5 aux clients ayant réservé en premier. Pour essayer de satisfaire les clients impatients, le responsable du magasin Maxxi-Games de Stains a décidé de se faire livrer, via un grossiste, des consoles UK malgré un prix prohibitif. Dès réception de ces exemplaires, vendredi, le vendeur avait pour mission de contacter les acheteurs en liste d'attente en leur expliquant le problème, c'est-à-dire que leur console n'avait pas encore été livrée par Sony, mais que s'ils étaient pressés, il y en avait de disponibles à 600 €. Afin de nous prouver sa bonne foi, il nous a envoyé un scan de la facture où le prix d'achat hors-taxes apparaît. Pour information, une console vendue 600 € TTC en magasin va lui « laisser » seulement 500 € puisque 100 € (20 %) partent à l'État en tant que TVA. Encore une fois, et cette fois preuve à l'appui, il est quand même difficile d'accuser ce magasin d'avoir voulu arnaquer ses clients avec un gain de moins de 27 €. De plus, toujours selon ses dires, tous les autres clients contactés ont compris le problème et ont soit accepté, soit refusé cette offre sans créer plus de difficultés. Il est clair que cette pénurie de PlayStation 5 n'est pas un secret et que toutes les enseignes en sont, chacune à leur échelle, victimes. À noter qu'il semblerait que les prochaines livraisons soient prévues courant de semaine prochaine, mais cela reste encore à vérifier.

Notre point de vue sur ce bad-buzz





En discutant avec Youssef Bouchaouche, nous avons aussi appris que son enseigne est connue pour proposer des jeux avant leur sortie en Day One sur le territoire français. Ainsi, proposer des produits issus des UK, ou autre, n'est pas un coup d'essai. Il nous a donné comme exemple générique que chez lui les jeux en version FR sont à 54 €, mais à 69,99 €, en import quelques jours plus tôt. Pour ceux qui se poseraient la question, le fait de vendre un jeu ou une console importé à un prix différent de celui/celle acheté(e) localement est légal sachant que, techniquement, les produits ne sont pas identiques et possèdent des codes-barres différents.

Sans recul, et c'est ce qui fait que la vidéo tourne autant sur Twitter, cela peut ressembler à une arnaque avec un vendeur qui veut vendre ses consoles aux plus offrants. Pour autant, après enquête, comme vous venez de le lire, ce n'est pas le cas et ne méritait pas autant d'attention. Si nous avons bien compris la volonté du magasin, nous sommes aussi persuadés, pour en avoir vraiment longuement discuté avec lui, que Kyliane93 est de bonne foi et qu'il n'avait pas vraiment compris ce qui vient de nous être expliqué. Il est tout à fait possible que le vendeur, à force de se répéter appel après appel, ait finalement loupé une information quand il a eu Kyliane93 au bout du fil. Il est aussi possible que ce dernier, dans l'excitation de vouloir récupérer sa console, n'ait pas bien entendu ce que disait le vendeur au téléphone.

Cela dit, l'origine de cette colère est d'abord née par le peu de consoles que Sony a livrées aux membres de cette petite franchise. Il faut bien admettre que voir des consoles en magasin et ne pas pouvoir les récupérer au prix initialement annoncé est quand même une torture pour un gamer qui attend déjà depuis des mois son nouveau graal. En voulant éviter à ses clients d'attendre (ou de céder à une annonce hors de prix sur les sites de revente entre particuliers), le propriétaire du magasin vient de s'offrir un bad buzz de niveau national qui aurait pu être évité. Le plus insupportable dans tout cela, ce sont les commentaires de haine, et même d'appel à la violence envers le vendeur, qui ont été postés et dont Twitter n'a absolument rien à faire puisqu'ils restent encore en ligne à cette heure. Notez aussi que le jeune homme a eu des appels du même acabit donnés par des personnes non identifiées (sauf une). Notre monde est parfois bien triste.

Quoi qu'il en soit, notez que suite à notre intervention les deux parties sont de nouveau en contact et ont rendez-vous lundi matin afin de trouver une issue positive à cet imbroglio commercial. Nous vous tiendrons bien sûr au courant de la suite en mettant à jour cet article.