UNBOXING PS5 Digital Edition : nous avons ENFIN mis les mains sur ce modèle sans lecteur Blu-ray

La sortie des consoles de nouvelle génération a largement dépassé, en termes de frustration pour les joueurs voulant s'en offrir une, tout ce qui a existé auparavant. À titre d'information, Micromania est actuellement en mesure de livrer les consoles des clients ayant passé commande le 18 septembre dernier, soit le deuxième jour des précommandes. Pour rappel, ces consoles étaient attendues pour le 19 novembre dernier, il y a déjà presque trois mois. Alors, bien sûr, la rédaction a été équipée d'une PlayStation 5 standard avant sa sortie officielle pour pouvoir la tester ainsi que les jeux qui sont sortis depuis, mais le modèle sans Blu-ray, commandé à titre de client chez Micromania, ne nous avait pas encore été livré et nous n'avions pas encore eu l'occasion de le voir « en vrai ». Vu que nous avions commandé cette PS5 Digital Edition pour cela, nous avons décidé de prendre notre appareil photo - malgré ces deux mois et demi de retard de livraison - pour vous proposer notre unboxing maison de la belle.

Côté emballage, nous sommes loin du concept d'écrin que Microsoft a mis en forme pour la Xbox Series X, c'est donc un déballage sans surprise, ni évolution. Comme pour les précédents modèles, un carton contenant la console et les accessoires est glissé dans une surboîte. Si un effort a été fait - sachant qu'il n'y a pas de plastiques à usage unique et que tout semble recyclable, en ces temps où la notion de gestion intelligente des ressources semble être indispensable -, voir autant de carton et papier inutiles (trois notices en papier, mais pourquoi ?) pour une console est bien dommage.

Cela dit, à réception, la première chose qui saute aux yeux, c'est que la boîte est noire et bleue au lieu de blanche et bleue pour la version standard. Franchement, c'est plus classe même si bleu et noir ne se marient pas forcément toujours bien. Une fois la bête sortie, nous l'avons trouvée plus fine, plus esthétique que la version avec Blu-ray, ce qui n'est pas pour nous déplaire. Pour le reste, rien de différent avec sa grande sœur, il y a les câbles, les notices et le pied pour qu'elle puisse tenir debout ou à l'horizontale. À noter que ce dernier est bien pensé, et que ce soit la vis ou le cache du trou qui va l'accueillir, il y a un emplacement pour ne pas les perdre quand ils ne sont pas utilisés.

Mise à part l'absence de lecteur Blu-ray, la PS5 Digital Edition est techniquement la même machine que la version standard. Sur le principe, pour ceux qui apprécient d'acheter leurs jeux en dématérialisé, elle peut sembler être la soution idéale. Dans les faits, avec le stockage ridicule qu'elle embarque (825 Go), le poids des productions actuelles (plusieurs dizaines de Gigaoctets) et l'impossibilité d'installer ses jeux sur un support de stockage externe, elle ne peut que rebuter les gros gamers qui voudraient l'acquérir. Elle reste malgré tout une alternative plus abordable pour des joueurs occasionnels ou moins "consommateurs" de contenus.

Nous vous invitons à découvrir nos photos maison de son déballage à la page suivante de cet article. Si vous êtes patients, vous pouvez essayer de surveiller la Fnac ou Amazon pour essayer d'en commander une.