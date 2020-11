PS5 : au début, il sera impossible de stocker des jeux en dehors du SSD interne, pas même sur un disque dur externe

Sony Interactive Entertainment avait été plutôt honnête là dessus, en annonçant qu'il ne serait pas possible d'utiliser un SSD externe au lancement de la PS5, mais qu'il prévoyait d'ajouter cette possibilité pour plus tard. En revanche, il était annoncé qu'elle serait compatible avec les HDD via USB. Ce qui était moins évident, c'est que si les jeux PS4 peuvent tourner depuis un disque dur externe, les jeux PS5 devront obligatoirement être installés en interne pour être utilisés : vous allez donc devoir vous contenter de moins de 825 Go pour vos jeux next-gen jusqu'à nouvel ordre.

Plus tard, suite à une mise à jour du firmware de la console, il sera possible de stocker ses jeux PS5 et d'y jouer depuis un SSD M.2 externe. Mais en attendant les recommandations officielles, PlayStation nous conseille de ne pas investir...

Puis-je stocker ou lancer des jeux PS5 depuis un périphérique USB ?

Non, les joueurs ne peuvent pas transférer les jeux PS5 vers un périphérique USB. Les jeux PS5 doivent être stockés sur le SSD interne ultrarapide de la console. Nous réfléchissons à une prochaine mise à jour permettant aux joueurs de stocker (mais pas de lancer) leurs jeux PS5 sur un périphérique USB. Vous pouvez, cependant, stocker et lancer vos jeux PS4 depuis un périphérique USB compatible connecté à votre console PS5. Pour plus de détails, veuillez poursuivre votre lecture. Puis-je augmenter la capacité de stockage du SSD ultrarapide de la PS5 ?

La console PS5 présente un port d’extension qui permettra à l’avenir aux joueurs d’ajouter un SSD au format M.2 pour installer et lancer des jeux PS5. Cette fonctionnalité d’ajout de SSD au format M.2 sera disponible sur PS5 après sa sortie via une mise à jour du logiciel système. Nous vous donnerons plus de détails à ce sujet ultérieurement, et vous dirons notamment quels types de SSD M.2 seront compatibles avec la console PS5. Le jour de la sortie, vous pourrez connecter un périphérique USB compatible et l’utiliser pour stocker et lancer vos jeux PS4. Vous pourrez jouer aux jeux PS4 stockés sur votre périphérique externe. Les jeux PS5, quant à eux, devront se situer sur le SSD interne de la console PS5. Qu’est-ce qu’un SSD au format M.2 ?

Les SSD au format M.2 sont des SSD ultrarapides pouvant servir à améliorer la capacité de stockage de périphériques compatibles. Les deux modèles de console PS5 prendront en charge l’amélioration du stockage via SSD au format M.2 grâce à une mise à jour du logiciel système disponible ultérieurement. Devrai-je utiliser un SSD M.2 d’une vitesse ou d’un type spécifique avec ma PS5 ?

Oui, le SSD M.2 devra fournir un niveau de performances minimal, et nous vous donnerons prochainement plus de détails à ce sujet. Dois-je acheter un SSD M.2 pour ma PS5 dès sa sortie ?

Non. Pour le moment, nous vous recommandons d’attendre avant d’acheter un SSD M.2 à utiliser avec la console PS5. Nous vous donnerons à l’avenir plus de détails sur les périphériques recommandés. La fonctionnalité de stockage par SSD M.2 sera disponible sur PS5 après sa sortie via une mise à jour du logiciel système. Existe-t-il un type particulier de clé USB que je devrais utiliser pour stocker des jeux PS4 à jouer sur ma PS5 ? Utilisez un lecteur de stockage SuperSpeed USB ou plus rapide (USB 3.0 ou version ultérieure) avec une capacité minimale de 250 Go et une capacité maximale de 8 To, formaté pour exFAT (remarque: la PS5 peut formater une clé USB compatible connectée pour exFAT). Les appareils avec une spécification plus rapide peuvent entraîner des temps de chargement plus courts pour les jeux PS4 stockés sur le disque.

Au moins, c'est clair, même si cela devrait en décevoir plus d'un... La PS5 n'est actuellement pas disponible en précommande, au contraire de ses jeux et accessoires.

