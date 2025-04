Star Overdrive : l'exclusivité Switch sera très courte, la date de sortie dévoilée sur PC, PS5 et Xbox Series XS

Il y a une semaine, la Nintendo Switch accueillait Star Overdrive, un jeu d'action et d'aventure développé par Caracal Games et édité par Dear Villagers. Un titre fortement inspiré par The Legend of Zelda: Breath of the Wild, mais avec ici un hoverboard pour se déplacer et combattre les ennemis. Dévoilé lors d'un Nintendo Direct dédié aux jeux de développeurs tiers, Star Overdrive était présenté comme une exclusivité temporaire sur Switch, mais les autres joueurs ne vont pas devoir attendre bien longtemps.

Les studios sont de retour dès aujourd'hui pour annoncer que la date de sortie de Star Overdrive est fixée au 19 juin sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. L'exclusivité Switch ne durera donc que deux petits mois, les précommandes de ces nouvelles versions sont déjà lancées avec une édition standard et une Deluxe Edition rajoutant trois styles, un design et 50 teintures pour l'hoverboard, ainsi que la bande originale et un manga faisant office de préquelle.

Par ailleurs, Caracal Games et Dear Villagers partagent une nouvelle bande-annonce de Star Overdrive avec les avis très positifs de la presse spécialisée, mais les développeurs annoncent également travailler sur des mises à jour pour corriger certains soucis de la version Switch. Des patchs qui seront évidemment intégrés aux autres plateformes avant le lancement. Vous pouvez retrouver Star Overdrive sur Switch à partir de 38,57 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.