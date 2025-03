Star Overdrive : une gameplay et une longue vidéo pleine d'infos avant la sortie

Star Overdrive sortira dans quelques jours en exclusivité (temporaire) sur Switch, il n'allait donc pas manquer le Nintendo Direct du jour pour se montrer. Dear Villagers et Caracal Games ont dévoilé une courte bande-annonce de gameplay de leur jeu d'action et d'aventure en hoverboard, fortement inspiré par The Legend of Zelda: Breath of the Wild :

Les joueurs intéressés peuvent déjà découvrir une démo de Star Overdrive sur l'eShop, en attendant son lancement dans deux semaines. Tommaso Bonanni, CEO de Caracal Games et Diego Ricchiuti, game designer, ont également pris la parole dans une seconde vidéo de gameplay, dévoilant quelques informations intéressantes sur le jeu et son développement. Tommaso Bonanni rajoute :

Etant fans de Nintendo depuis toujours, nous sommes heureux d’avoir eu la chance de collaborer avec eux afin de développer notre jeu sur leur plateforme, c’est comme un rêve devenu réalité ! Nous ne pourrons jamais les remercier assez pour leur soutien continu, et l’opportunité de partager notre passion avec les joueuses et joueurs de Nintendo !

La date de sortie de Star Overdrive est fixée au 10 avril 2025 sur Nintendo Switch, vous pouvez le précommander à 39,99 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac. Une version PC est déjà prévue, sans date de sortie pour le moment.