Star Overdrive : le Breath of the Wild-like en Hoverboard lancé en vidéo

C'est lors d'un Nintendo Direct consacré aux jeux de studios tiers que nous avons découvert l'été dernier Star Overdrive, un jeu d'action et d'aventure inspiré de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, mais avec un hoverboard. Le jeu en monde ouvert développé par Caracal Games et édité par Dear Villagers est désormais disponible, place à la bande-annonce de lancement :

Star Overdrive s'est déjà offert une démo et une longue vidéo de présentation, mais voici quand même un résumé du jeu :

Déplacements avec l’Hoverboard : les joueuses et joueurs pourront traverser de vastes paysages à toute vitesse, réaliser des figures incroyables et utiliser l’Hoverboard pour prendre l’avantage dans des combats intenses.

Gameplay émergent : il sera possible de libérer et de combiner des pouvoirs afin de combattre les ennemis, contourner les lois de la physique et résoudre des énigmes complexes.

Un monde extraterrestre hétéroclite : quatre biomes différents seront à disposition des joueuses et joueurs, chacun regorgeant de défis et de secrets à découvrir.

Des batailles épiques contre des adversaires de toute taille : les joueuses et joueurs auront l'opportunité d'affronter des créatures uniques, qu'il s'agisse d'ennemis de petite taille ou de boss gigantesques, qui requièrent tous stratégie et habileté pour être vaincus.

Star Overdrive est disponible en exclusivité temporaire sur Nintendo Switch, dans une version standard ou en Deluxe Edition, cette dernière rajoute trois styles, un design et 50 teintures pour l'hoverboard, un manga faisant office de préquelle et la bande originale. Une édition physique est également disponible contre 39,99 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.