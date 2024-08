Star Overdrive : un jeu d'aventure inspiré de Breath of the Wild annoncé sur Switch, quid des PC, PlayStation et Xbox ?

Lors du Nintendo Direct dédié aux jeux de développeurs tiers, nous avons découvert Star Overdrive, un titre signé Caracal Games et Dear Villagers qui nous donnera des sensations fortes. Le jeu proposera en effet d'explorer un monde fantastique sur un Hoverboard et d'affronter d'énormes ennemis.

Vous pouvez découvrir la première bande-annonce de Star Overdrive ci-dessus, voici une présentation du jeu, ouvertement inspiré de The Legend of Zelda: Breath of the Wild :

Utilisez vos pouvoirs pour explorer un monde gigantesque sur votre Hoverboard. A la vitesse de l'éclair, affrontez des multitudes d'ennemis et des boss épiques. Utilisez vos pouvoirs de manière créative pour relever les défis, résoudre les énigmes du monde et façonner votre destin ! Voyagez dans les profondeurs de la galaxie dans cette épopée de science-fiction à grande vitesse ! Après avoir reçu un mystérieux signal de détresse, vous vous lancerez dans une aventure audacieuse à travers un monde extraterrestre, découvrant les secrets cachés dans ses profondeurs. Au guidon de votre Hoverboard, vous traverserez des paysages époustouflants remplis de structures extraterrestres, des sables brûlants aux eaux ondulantes, chacun mettant à l'épreuve vos talents d'aventurier. Un monde extraterrestre diversifié : Voyagez à travers quatre biomes différents, chacun regorgeant de défis et de secrets à découvrir.

: Voyagez à travers quatre biomes différents, chacun regorgeant de défis et de secrets à découvrir. Gameplay émergent : Libérez et combinez vos pouvoirs pour combattre vos ennemis, contourner les lois de la physique et résoudre des énigmes complexes.

: Libérez et combinez vos pouvoirs pour combattre vos ennemis, contourner les lois de la physique et résoudre des énigmes complexes. Hoverboard : Traversez de vastes paysages à toute vitesse, réalisez des figures incroyables et prenez l'avantage dans des combats intenses.

: Traversez de vastes paysages à toute vitesse, réalisez des figures incroyables et prenez l'avantage dans des combats intenses. Batailles épiques : Affrontez des créatures uniques, qu'il s'agisse d'ennemis de petite taille ou de boss gigantesques, qui requièrent tous stratégie et habileté pour être vaincus.

Star Overdrive sortira dans le courant du premier trimestre 2025, il s'agira d'abord d'une exclusivité temporaire sur Nintendo Switch. Sa page Steam est déjà en ligne, une version PC est confirmée, reste à voir si le titre sortira également sur PlayStation et Xbox.