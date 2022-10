Plants vs. Zombies : un jeu d'aventure solo annulé par EA, pour un jeu Star Wars lui aussi avorté

Plants vs. Zombies était une franchise à succès, qui a su se renouveler avec les Garden Warfare notamment. Il y a quelques années, la licence faisait vendre, et Electronic Arts comptait visiblement proposer une expérience inédite, avec de l'action et de l'aventure en solo. Mais ce Project Hot Tub d'EA Vancouver n'a jamais vu le jour.

C'est IGN qui rapporte cette histoire, avec des concept arts et des images du développement à l'appui, affirmant même avoir vu 20 minutes de gameplay qu'il ne peut pas partager. Project Hot Tub, en référence au film Hot Tub Time Machine (La Machine à démonter le temps), mettait en scène Eddie et sa sœur Tessa, en vacances à Neighborville alors que des zombies viennent d'envahir la ville. Le joueur aura principalement incarné Eddie, accompagné de Peashooter, mascotte de la franchise, même si d'autres plantes auraient pu être utilisées, tandis que Tessa et Thyme Warp, une autre plante, auraient été jouables lors de quelques passages. Le jeu, fortement inspiré des Uncharted avec des couloirs ouverts, se voulait être grand public, s'adressant aussi bien aux enfants qu'aux adultes, et son développement aurait débuté en 2015. Mais Electronic Arts a décidé de placer EA Vancouver sur le développement d'un jeu solo Star Wars suite à la fermeture de Visceral Games. Oui, ce même jeu annulé peu après, les développeurs ont alors été replacés sur d'autres projets d'EA Games, enterrant les espoirs de voir un jour ce Project Hot Tub terminé.

Aujourd'hui, la franchise a pas mal perdu de sa superbe, entre Plants vs. Zombies : La Bataille de Neighborville (à 25 € sur Amazon) qui a vite été oublié et Plants vs. Zombies 3 toujours en soft launch dans quelques pays seulement... Autant dire que ce titre annulé aura redonné un nouveau souffle à la saga.