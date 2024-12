Star Overdrive : une date de sortie pour le jeu d'aventure en Hoverboard

Dévoilé en août dernier lors d'un Nintendo Direct consacré aux jeux tiers, Star Overdrive a tapé dans l'œil des amateurs de jeux d'aventure en monde ouvert. Le titre de Caracal Games et Dear Villagers nous proposera d'explorer un monde fantastique sur un Hoverboard et d'affronter des ennemis dans une ambiance qui n'est pas sans rappeler The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Aujourd'hui, les studios sont déjà de retour et annoncent que la date de sortie de Star Overdrive est fixée au 10 avril 2025 sur Nintendo Switch. Si vous étiez passé à côté de l'annonce du jeu, voici tout ce qu'il faut savoir :

En parcourant un monde extraterrestre gigantesque, les joueurs affronteront des ennemis exigeants, résoudront des énigmes complexes et découvriront des secrets cachés dans les divers biomes. Le jeu propose également aux joueurs de personnaliser leur hoverboard, en modifiant sa vitesse, sa maniabilité et sa gravité afin de s’adapter à leur style de jeu personnel ou aux défis à relever. Lors de sa révélation durant le Nintendo Direct d’août 2024, Star Overdrive a attiré l'attention des fans de science-fiction et d’action-aventure. S’il s'inspire des jeux classiques d’action en monde ouvert, comme Zelda: Breath of the Wild, une référence en la matière pour le studio, sa navigation à l'aide d'un hoverboard et ses pouvoirs basés sur la physique offrent une expérience nouvelle en son genre. Après avoir intercepté un mystérieux signal de détresse, vous commencerez une aventure audacieuse sur une planète jusqu’alors inexplorée. Au cours de ce voyage, vous découvrirez des paysages époustouflants allant de déserts chatoyants à de vastes zones aquatiques, chaque biome poussant les compétences de déplacement à leur paroxysme. En chemin, vous rencontrerez les vestiges d’une ancienne civilisation et découvrirez le mystère qui se cache derrière cet intrigant signal. Le système de combat proposé est un mélange créatif de pouvoirs basés sur la physique, de coups en mêlée et de mouvements spéciaux de l’hoverboard, mettant les joueurs au défi de trouver de nouvelles façons de contrecarrer les stratégies adverses et de vaincre les ennemis. Que ce soit en glissant à une vitesse folle ou en affrontant des boss imposants, l’hoverboard est l'outil ultime pour survivre et explorer l’environnement. Chaque défi rapproche les joueurs de ce qui se cache derrière le signal de détresse, du passé du protagoniste et du destin de la galaxie. Un voyage en hoverboard : traversez de vastes paysages à toute vitesse, réalisez des figures incroyables et prenez l’avantage dans des combats intenses.

Star Overdrive sera pour rappel une exclusivité temporaire Nintendo Switch, une version PC est déjà prévue sur Steam, sans date de sortie.