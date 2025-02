Star Overdrive : le Breath of the Wild-like en Hoverboard jouable gratuitement avant sa sortie

En avril prochain, Dear Villagers et Caracal Games lanceront Star Overdrive, un jeu d'aventure en hoverboard fortement inspiré de The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Le titre sortira en exclusivité temporaire sur Nintendo Switch, mais les plus impatients peuvent déjà l'essayer dès aujourd'hui.

Une démo gratuite de Star Overdrive est disponible sur l'eShop et permet de découvrir la première du jeu, avec une introduction à l'histoire principale, quelques puzzles, des ennemis et bien sûr de l'exploration sur l'Hoverboard. Les précommandes sont également lancées, avec 10 % de réduction sur la version de base et la Deluxe Edition, qui inclut trois styles, un design et 50 teintures pour l'Hoverboard, un manga numérique faisant office de préquelle et la bande originale numérique.

Vous pouvez déjà précommander Star Overdrive en édition physique à 39,99 € sur Amazon et Fnac, sa date de sortie est fixée au 10 avril 2025 sur Switch.