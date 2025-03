Dreams of Another : l'étrange jeu des créateurs de PixelJunk Eden ne sera pas une exclusivité PS5

Lors du PlayStation State of Play diffusé le mois dernier, nous avions découvert Dreams of Another, un curieux jeu conçu par Q-Games et Baiyon, déjà auteurs de PixelJunk Eden. Un titre qui rappelle le Dreams de MediaMolecule et qui nous demandera de tirer pour créer et non pour détruire.

Présenté alors comme une exclusivité PlayStation 5 et compatible PSVR 2, le jeu ne sera finalement pas réservé à la console de salon de Sony. Q-Games partage une nouvelle bande-annonce indiquant que Dreams of Another sortira également sur PC, via Steam. La page du jeu est déjà en ligne, cependant, le titre ne semble pas compatible avec SteamVR, la réalité virtuelle sera bien réservée à la PS5 et au PlayStation VR 2.

Baiyon, directeur de PixelJunk Eden et artiste multimédia présente sa dernière œuvre dans un jeu centré autour de la célébration de la vie dans un univers poétique original. Dreams of Another est un jeu d'action et d'exploration à la 3ème personne créé autour du concept philosophique « Pas de Création sans Destruction ». Contrairement aux jeux de tir traditionnels, faire feu sur ce qui vous entoure permet de matérialiser le décor plutôt que de le détruire. Cette mécanique inhabituelle offre une expérience de jeu qui défie les codes du genre et plonge le joueur dans une autre dimension. Un gameplay innovant, qui brouille la frontière entre création et destruction.

Un monde onirique, au rendu unique grâce à la technologie Point Cloud.

Une histoire poétique centrée sur un « homme en pyjama » et un « soldat errant », mettant en avant des rencontres inattendues avec des personnages et des objets.

Le ton décalé et humoristique d'objets conscients cache en réalité des sujets de conversation profonds sur notre société, la nature du monde et bien plus encore.

Une composition musicale entièrement réalisée par le directeur Baiyon.

Dreams of Another est attendu en 2025, sans plus de précisions sur la date de sortie précise, sur PC, PS5 et PSVR 2. Vous pouvez retrouver le casque de réalité virtuelle de Sony à partir de 449,99 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac en bundle avec Horizon Call of the Mountain.