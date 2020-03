Paper Beast : une date de sortie pour le jeu onirique d'Éric Chahi (Another World, Heart of Darkness)

Le nom d'Eric Chahi n'est peut-être pas connu de tous, mais ses productions sont pourtant des immanquables du jeu vidéo, à l'instar d'Another World et Heart of Darkness. Le développeur français était très discret depuis son From Dust en 2011, mais il va faire son grand retour cette année avec le premier jeu de son studio montpelliérain Pixel Reef.

Paper Beast est un jeu d'aventure en réalité virtuelle, sous la forme d'une « odyssée onirique où le joueur part à la découverte d’un écosystème sauvage et simulé né des données perdues d'Internet ». Nous jouerons ainsi un explorateur à la rencontre de créatures surprenantes, que nous côtoierons au rythme d'énigmes et casse-têtes en tout genre. Deux modes distincts seront jouables : le mode Aventure, avec des objectifs à atteindre et un monde à visiter, et le mode Sandbox, façon god game, où nous serons à même de modifier le terrain, la météo, la végétation et les créatures pour voir les conséquences de nos créations en temps réel.

Les amateurs de jeux expérimentaux apprécieront, et ils n'ont d'ailleurs plus longtemps à patienter pour s'y essayer. Bande-annonce à l'appui, la date de sortie de Paper Beast est à présent calée au 24 mars 2020.