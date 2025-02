Dreams of Another : tirer pour créer, c'est l'idée derrière le nouveau jeu des créateurs de PixelJunk Eden

Si Media Molecule a abandonné Dreams il y a près de deux ans, le jeu permettant d'en créer d'autres s'est rappelé aux bons souvenirs des joueurs à l'occasion du PlayStation State of Play. Non, le studio anglais n'a rien dévoilé, c'est Q-Games qui a présenté son prochain jeu, Dreams of Another, dont voici la première bande-annonce :

Dreams of Another est construit autour du thème philosophique « Pas de création sans destruction », il invitera donc les joueurs à tirer pour créer le monde qui les entoure. Une mécanique de gameplay à l'opposé des jeux de tir habituels et qui promet une aventure pour le moins originale. Même si Q-Games ne le précise pas, Dreams of Another semble tout droit tiré de Dreams. Le studio est pour rappel déjà connu pour PixelJunk Eden, sorti en 2008 sur le PlayStation Network de la PS3, c'est l'artiste Baiyon qui avait assuré le style visuel et la bande originale de PixelJunk Eden, il remet ça pour Dreams of Another.

Le tir crée, il ne détruit pas : une mécanique de jeu innovante qui remet en question les conventions de tir traditionnelles.

: une mécanique de jeu innovante qui remet en question les conventions de tir traditionnelles. Un monde onirique : des environnements fantastiques créés à l'aide d'une technologie de nuage de points unique.

: des environnements fantastiques créés à l'aide d'une technologie de nuage de points unique. Des personnages mystérieux : interagissez avec des personnalités intrigantes telles que « l'homme en pyjama » et « le soldat errant » dans un scénario poétique.

: interagissez avec des personnalités intrigantes telles que « l'homme en pyjama » et « le soldat errant » dans un scénario poétique. Thèmes philosophiques : des réflexions spirituelles sur des objets du quotidien mettent en évidence des perspectives non conventionnelles sur les normes sociétales.

: des réflexions spirituelles sur des objets du quotidien mettent en évidence des perspectives non conventionnelles sur les normes sociétales. Bande-son expérimentale : une bande-son émouvante créée par le réalisateur Baiyon lui-même.

: une bande-son émouvante créée par le réalisateur Baiyon lui-même. Compatibilité PS VR2 : découvrez un gameplay révolutionnaire de nuage de points en réalité virtuelle.

: découvrez un gameplay révolutionnaire de nuage de points en réalité virtuelle. Amélioré pour PS5 Pro : des visuels de nuage de points vifs et fluides avec prise en charge haute résolution.

Dreams of Another sortira en 2025 sur PlayStation 5 et il sera jouable avec le PSVR 2, que vous pouvez acheter contre 585,65 € sur Amazon.