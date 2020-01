INSOLITE sur Dreams : The Last of Us Part II déjà jouable, en version PS1

The Last of Us Part II est sans doute l'exclusivité PS4 la plus attendue de l'année 2020, mais avant lui sortira Dreams, signé Media Molecule. Le titre est déjà disponible en Early Access, et les joueurs ont de l'imagination.

À l'instar de Bearly Regal, qui s'amuse à créer des « demake » de jeux très connus, mais avec des graphismes dignes de la première PlayStation. Parmi ses créations, nous retrouvons Cyberpunk 2077, Death Stranding et donc The Last of Us Part II, futur hit de Naughty Dog. Nous incarnons sans surprise Ellie dans des environnements très cubiques, la jeune héroïne devant retrouver Joel tout en évitant des Claqueurs.

Pour rappel, la date de sortie du vrai The Last of Us Part II est fixée au 29 mai 2020, tandis que Dreams arrivera en version finale dès le 14 février prochain.