INSOLITE : un joueur fusionne les visages des protagonistes de The Last of Us et Uncharted

Vous avez toujours rêvé de voir Nathan Drake et Joel Miller fusionner leurs beaux visages afin de n’en faire qu’un… Eh bien, un utilisateur a répondu à cette attente. u/Anthrophantasma a publié sur Reddit une image inédite : les visages combinés des deux protagonistes. Grâce à l’application FaceApp, un nouvel homme présentant la jeunesse de Nate couplé à la barbe et aux traits âgés de Joel est né.

Pour rappel, The Last of Us et Uncharted sont des licences phares de Sony Interactive Entertainement. Chose à prendre en compte concernant Uncharted, la saga va avoir droit à son propre long-métrage dont Tom Holland, le récent interprète de Peter Parker, a confirmé le début de tournage.

