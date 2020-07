CINEMA : Uncharted, Tom Holland confirme le début du tournage

Cela fait des années que Sony Pictures veut réaliser une adaptation au cinéma de la franchise Uncharted. La production du long-métrage a été un calvaire, avec de nombreuses réécritures et plusieurs changements de réalisateurs, mais après des années d'attente, le tournage devait débuter en mars ou avril dernier. Sauf que la pandémie de coronavirus a encore entravé les plans de la production.

Cependant, les plateaux de tournage rouvrent petit à petit, et cette fois, c'est la bonne, le tournage d'Uncharted a officiellement débuté. L'acteur Tom Holland (Spider-Man) a en effet partagé sur Instagram une photo de son siège sur le plateau, arborant le nom de Nate, car oui, c'est lui qui incarnera l'aventurier dans le film. Pour rappel, le long-métrage Uncharted est réalisé par Ruben Fleischer (Venom, Zombieland) et mettra également en scène Antonio Banderas, Tati Gabrielle et Sophia Ali.

Suite aux soucis de production à cause du confinement, Sony Pictures a dû changer les dates de sortie de plusieurs de ces futurs films, mais Uncharted s'en sort bien, car il sera à découvrir en salles le 16 juillet 2021, alors qu'il n'était pas attendu avant octobre de la même année. Croisons désormais les doigts pour avoir droit à une adaptation de jeu vidéo réussie, elles ne sont pas légion. D'ici là, vous pouvez retrouver Nate dans Uncharted: The Nathan Drake Collection à 18,73 € sur Amazon.fr.