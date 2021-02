CINEMA : Uncharted, Tom Holland parle des scènes d'action du film

Les fans de Nathan Drake et de ses nombreuses péripéties vont devoir prendre leur mal en patience, car le long-métrage a été de nouveau repoussé. Toutefois, et à en croire Tom Holland, qui incarnera une version plus jeune de Nate, l’attente vaudra le coup, car les scènes d’action promettent bien du spectacle.

En effet, lors d’une interview pour le podcast Award Circuit de Variety (remise au propre par Screenrant), Tom Holland a discuté de ses nombreux projets comme Cherry, Spider-Man 3 et, bien entendu, Uncharted. L’interprète de Peter Parker a affirmé qu'il se serait blessé à maintes reprises en tombant de câbles et d’autres objets lors des différentes scènes.

Les scènes d'action d'Uncharted sont les plus grandes scènes d'action auxquelles j'ai pu participer à ce jour. Le nombre de bleus, de coupures et d'éraflures que je me suis fait en tombant de câbles et d'autres objets est inimaginable.

Il nous tarde donc de découvrir si Tom Holland dit la vérité. Rendez-vous en 2022 dans les salles obscures pour confirmer ses dires. En attendant, Uncharted 4 est disponible sur Amazon pour 16,29 €.

