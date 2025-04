INSOLITE : un joueur termine déjà The Legend of Zelda: Breath of the Wild sur Switch 2

Au lancement de la Switch 2, les joueurs pourront découvrir un titre inédit, Mario Kart World, mais Nintendo proposera également des Switch 2 Editions de quelques anciens titres, notamment The Legend of Zelda: Breath of the Wild, avec un meilleur framerate, de meilleurs graphismes et des temps de chargement réduits. Eh bien figurez-vous qu'un joueur a déjà terminé le jeu sur Switch 2.

Le créateur de contenu Ikaboze a pu mettre les mains sur la Switch 2 lors d'un évènement organisé à Tokyo par Nintendo. Les joueurs pouvaient essayer The Legend of Zelda: Breath of the Wild - Switch 2 Edition pendant 10 minutes, Ikaboze a donc lancé une sauvegarde juste avant le combat final contre Ganon et, grâce à des techniques avancées, il a réussi à esquiver les Gardiens et à vaincre le boss. En sept minutes, le Japonais a terminé le jeu, sans commencer du début évidemment, le record en Any% étant de 22 minutes et 58 secondes sur Switch 1, selon Speedrun.com.

L'exploit a été applaudi par les autres joueurs qui ont regardé la performance et même par le personnel de Nintendo. Mais Ikaboze a-t-il noté des différences flagrantes dans cette Switch 2 Edition de The Legend of Zelda: Breath of the Wild ? Eh bien en cheminant jusqu'au boss, il a raté plusieurs techniques de speedrun, craignant qu'elles aient été patchées. Mais après avoir vaincu Ganon, il a pu relancer une sauvegarde pour constater que non, ces techniques sont encore faisables, il les avait ratés à cause du réglage de la sensibilité de la caméra. S'il y a bien une amélioration qu'Ikaboze a remarquée, c'est le temps de chargement bien plus court avant d'affronter la première phase de Ganoni ou en chargeant une sauvegarde. Quant aux améliorations visuelles, le créateur de contenu n'en parle pas et ce n'est pas la qualité de la vidéo qui permettra d'en juger.

Pour rappel, la date de sortie de The Legend of Zelda: Breath of the Wild - Switch 2 Edition est fixée au 5 juin prochain, contre 79,99 €, sans le Pass d'extension. Il s'agit d'un prix théorique, les revendeurs français affichent le jeu à 59,99 € (Amazon, Cdiscount et Fnac). Si vous avez déjà le jeu, la mise à niveau coûtera 9,99 €, mais elle sera offerte aux abonnés Nintendo Switch Online + Pack additionnel.

Lire aussi : PREVIEW Nintendo Switch 2 : une évolution en douceur, sauf pour les prix