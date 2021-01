INSOLITE sur The Legend of Zelda: Breath of the Wild, les PNJ seraient des versions améliorées de Mii

Alors que les joueurs devront se montrer patients concernant de nouvelles informations pour The Legend of Zelda: Breath of The Wild 2, le premier opus sorti en 2017 sur la Switch continue de dévoiler ses secrets. Est-ce que vous vous souvenez des Mii, ces petits personnages qui sont arrivés avec la sortie de la Wii et qui ont par la suite continué leur chemin sur la Wii U ou la Nintendo 3DS. Eh bien, ces derniers seraient présents, d'une certaine manière, dans The Legend of Zelda: Breath of The Wild.

C’est en tout cas ce que défend la moddeuse @HEYimHeroic via un tweet. En effet, cette dernière affirme que les personnages non jouables du jeu seraient en réalité des versions améliorés des Mii, à savoir des UMii. Elle explique également que les UMii posséderaient les mêmes paramètres que les Mii, à quelques détails près. Pour étayer son argumentation, la moddeuse n’a pas hésité à prendre des Mii provenant de Super Smash Bros Ultimate et Wii Sports, ou même son propre avatar, et les a injectés dans The Legend of Zelda: Breath of The Wild grâce à du modding. Comme vous pouvez le voir ci-dessus, le résultat est assez bluffant.

Toutefois, de légères distinctions sont présentes, notamment au niveau des coupes de cheveux. Les UMii posséderaient moins d’options de personnalisation que les Mii classiques, et si vous tentez de placer un Mii avec une coupe de cheveux inappropriée, cette dernière sera remplacée par une autre coupe que le titre supporte, tout en se rapprochant de la coiffure de base. Il serait également possible de prendre des personnages non jouables de The Legend of Zelda: Breath of The Wild et d'en faire vos propres Mii, mais le résultat perdrait en qualité. Notez toutefois que Link et Zelda ne sont pas des UMii.

