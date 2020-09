The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2, il faudra « attendre encore un peu » avant les prochaines infos, l'univers semblable à celui du premier épisode ?

Les fans de The Legend of Zelda et des Muso sont aux anges : Nintendo vient d'annoncer un Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau pour la fin d'année. Et à l'occasion de la vidéo présentant ce titre inédit, le producteur de la franchise Eiji Aonuma en a profité un peu pour évoquer celui que nous surnommons The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2, la fameuse suite encore dénuée de titre officiel.

Elle a été présentée à l'E3 2019, et depuis c'est le calme plat, alors la moindre évocation de son existence reste un évènement. Malheureusement, les nouvelles ne sont pas encourageantes, alors qu'Eiji Aonuma nous demande simplement de patienter « encore un peu » avant les prochaines informations. Pour ceux qui espéraient encore une sortie en 2020, cela semble très fortement compromis.

Pour ce qui est de la suite, afin de rendre le vaste monde que vous avez aimé explorer dans le jeu original encore plus impressionnant, notre équipe travaille d'arrache-pied sur son développement. Il faudra donc attendre encore un peu avant que nous puissions vous en dire plus.

Il semble d'ailleurs laisser entendre que l'univers sera basé sur le premier épisode, avec qui il pourrait partager une partie de ses décors.

