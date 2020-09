Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau, un nouveau jeu Switch se déroulant 100 ans avant Zelda: Breath of the Wild annoncé !

En l'absence de Nintendo Direct digne de ce nom, Nintendo continue ses révélations inattendues, quelques jours après les commémorations du 35e anniversaire de Mario. Et c'est avec un Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau, nouveau beat'em all faisant suite à Hyrule Warriors, paru sur Wii U en 2014 puis porté sur 3DS et Switch (où il est vendu 51,88 € par Amazon), que l'éditeur nous surprend aujourd'hui, avec déjà du gameplay et des images à gogo.

Ce titre appelé Hyrule Warriors: Age of Calamity chez nos amis anglophones se déroulera 100 ans avant les évènements de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, mais dans les décors appréciés de cet épisode, l'époque du Grand Fléau. Nous devons empêcher le Fléau Ganon de tout détruire sur son passage en comptant sur des visages connus, un arsenal varié et des modules de la tablette sheikah, ou même un second joueur. L'expérience sera jouable en local sur un même écran pour du plaisir partagé.

Un siècle avant les évènements de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, le sort d'Hyrule est plus que jamais sur le point de se jouer. Menez vos forces au combat et affrontez la puissance du Fléau Ganon dans le conflit ultime pour la survie du royaume.

Menez la bataille du siècle !

Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau marie le gameplay nerveux des jeux Warriors à l'univers et aux paysages grandioses de The Legend of Zelda: Breath of the Wild pour créer une expérience aussi unique qu'enivrante.

Un monde familier : découvrez les paysages du royaume sous un nouveau jour, avant que le Fléau Ganon n'y sème la désolation.

Des visages connus : prenez le contrôle de Link, Zelda et des Prodiges tandis qu'ils font front pour empêcher le royaume de succomber aux ténèbres !

Des combats frénétiques : équipez-vous de puissantes armes et utilisez les modules de la tablette sheikah pour terrasser des légions entières d'ennemis et triompher de redoutables adversaires.

Une narration travaillée : découvrez un scénario unique conté à la fois sur le champ de bataille et lors de cinématiques entièrement doublées.



L'union fait la force

Invitez un ami à vous rejoindre sur le champ de bataille et faites équipe en local sur un même écran pour mettre toutes les chances de votre côté face au Fléau Ganon. Libre à vous ensuite de combattre sur le même front ou de vous séparer pour mieux couvrir le terrain !