Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau vient exciter les joueurs avec une nouvelle bande-annonce, un lien avec Skyward Sword teasé ?

Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau jusqu'à présent





Suite au succès de The Legend of Zelda: Breath of the Wild en 2017, Nintendo avait décidé de confier le développement d'une « préquelle » à Omega Force (Koei Tecmo) prenant la forme d'un musō, Hyrule Warriors : L'Ère du fléau. Bon, en termes de chronologie, il fallait surtout y voir là un monde alternatif dans le passé de ce monde. Lors de la présentation de la Switch 2 en avril, c'est avec surprise que nous avons découvert Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau, qui va en faire de même, mais pour Tears of the Kingdom cette fois en prenant place à l'époque du roi Rauru. Ce troisième jeu d'action sera cette fois signé AAA Games Studio et avait été annoncé pour cet hiver. C'est à l'occasion du Nintendo Direct Partner Showcase de ce jeudi qu'il a enfin redonné de ses nouvelles.

De maigres détails à se mettre sous la dent





Malheureusement, toujours pas de date de sortie en vue, de quoi décevoir les joueurs, qui devront attendre une prochaine présentation pour en savoir plus. La bande-annonce qui a été diffusée est elle aussi assez avare en détails concrets, puisque nous n'avons pas beaucoup plus d'informations au sujet des sages masqués qui combattront aux côtés de Zelda, Rauru et Mineru. Ils gardent d'ailleurs ce couvre-chef dans les phases d'action montrées à l'exception de la Gerudo. Des compétences en duo sont d'ailleurs mises en avant, à voir s'il s'agira d'une nouvelle mécanique à part entière.

Le plus intrigant est d'ailleurs le teasing à la toute fin, montrant une sorte de golem en train d'être assemblé alors que le thème de Fi de Skyward Sword résonne. Notez également que Nintendo désigne les évènements du jeu comme étant canoniques. Quelques visuels inédits sont à découvrir en page suivante.

