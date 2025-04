Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau, un nouveau jeu d'action avec Zelda et Rauru annoncé sur Switch 2

Lors du Direct dédié à la présentation de la Switch 2, Nintendo a dévoilé un nouveau jeu vidéo dans l'univers de The Legend of Zelda. Le constructeur s'est encore associé à Koei Tecmo pour développer un nouveau Hyrule Warriors, la franchise de jeux d'action musō. Le dernier opus en date, Hyrule Warriors : L'Ère du fléau, était sorti en 2020.

Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau se déroulera encore une fois dans l'univers de Breath of the Wild et Tears of the Kingdom, suivant l'histoire de la Guerre du Sceau, précédant TotK. Le scénario sera canonique à cet univers et permettra de retrouver la princesse Zelda, le roi Rauru et d'autres personnages bien connu des fans. Côté gameplay, ce sera du pur musō, avec « des batailles épiques contre des hordes d'ennemis ».

Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau sortira cet hiver, exclusivement sur Nintendo Switch 2. Vous pouvez retrouver des cartes eShop sur Amazon.