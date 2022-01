Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau atteint les 4 millions de copies distribuées

Le beat'em all à grande échelle, aussi appelé Musou, reste un genre de niche, mais le premier Hyrule Warriors sorti sur Wii U avait quand même séduit plus d'un million de joueurs. Mais sa suite, Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau, lancée exclusivement sur Nintendo Switch en novembre 2020, fait bien mieux.

Le titre de Koei Tecmo et Omega Force comptait déjà plus de trois millions d'exemplaires distribués en moins d'une semaine, et désormais, les studios annoncent qu'ils ont distribué plus de quatre millions de copies d'Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau dans le monde. Cela regroupe pour rappel les exemplaires physiques envoyés aux revendeurs et les jeux directement vendus numériquement, ici sur l'eShop des Switch.

Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau est toujours le Musou le plus vendu de la franchise Warriors, et il va sans doute conserver ce titre pendant de longues années. Si vous n'avez pas encore craqué pour le jeu, il est vendu 37,90 € sur Amazon.

