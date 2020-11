Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau, 3 millions de copies distribuées dans le monde, un record

Sorti en toute fin de semaine dernière sur Nintendo Switch, Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau se déroule pour rappel une centaine d'années avant The Legend of Zelda: Breath of the Wild, et il est surtout là pour nous faire patienter en attendant la suite des aventures de Link et Zelda à Hyrule.

Le titre était donc évidemment très attendu, et comme le rapporte Famitsu, Koei Tecmo annonce avoir distribué plus de trois millions d'exemplaires de Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau dans le monde, c'est un record pour un Musou, genre sur lequel il est plutôt spécialiste avec les Dynasty Warriors et Samurai Warriors. Même les One Piece: Pirate Warriors, le premier Hyrule Warriors ou Fire Emblem Warriors n'avaient pas fait mieux. Pour rappel, les copies distribuées prennent en compte les jeux expédiés aux revendeurs, pas forcément encore écoulées, mais aussi les jeux vendus numériquement sur l'eShop.

Pour connaître les chiffres de vente exacts d'Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau, il faudra patienter jusqu'au prochain bilan financier de Nintendo ou Koei Tecmo, mais il est clair que le titre va cartonner. Vous pouvez retrouver le jeu à 44,49 € sur Amazon.fr.

