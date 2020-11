Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau, la princesse Zelda dans tous ses états dans la bande-annonce de lancement

En attendant la suite de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, toujours sans nom fixe pour le moment, Nintendo s'est à nouveau associé à Koei Tecmo et Omega Force pour sortir cette semaine Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau, un beat'em all de masse nous plongeant 100 ans avant les évènements que nous avons déjà pu vivre avec Link, revenant aux origines de la chute du royaume. En attendant de pouvoir mettre la main dessus dès vendredi, voici sa bande-annonce de lancement :

Cette vidéo s'appuyant sur les cinématiques du scénario met surtout en avant la princesse Zelda, qui pourra compter sur son fidèle chevalier servant Link et les quatre Prodiges pour lutter contre les viles créatures semant le chaos dans tout Hyrule. En proie au doute, nous la retrouvons bien déterminée à la toute fin, prête à se battre. Oui, si vous aviez raté l'information, elle fait également partie du roster. Et si les voix françaises ne vous inspirent pas, le doublage japonais peut être apprécié ci-dessous.

Vous pouvez précommander Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau à 49,99 € sur le site de la Fnac et consulter notre avis ci-dessous, en plus des notes de la presse anglophone.

