Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau, les développeurs vont répondre à plusieurs requêtes des fans

Si The Legend of Zelda: Breath of the Wild et Tears of the Kingdom vont faire leur retour sous peu au lancement de la Switch 2 avec des mises à niveau payantes plutôt discutables, et sans les DLC pour le jeu de 2017, la nouvelle console de Nintendo va surtout proposer un jeu inédit dans cet univers dès l'hiver prochain. Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau avait ainsi été dévoilé lors du Direct de début avril et proposera comme son prédécesseur L'Ère du Fléau de découvrir des évènements survenus dans le passé. Comme avec d'autres productions dont Borderlands 4 la semaine dernière, la série de vidéos Creator's Voice vient de donner la parole au réalisateur Ryota Matsushita et au directeur de AAA Games Studio Yosuke Hayashi. Bon, rien de sensationnel, surtout en termes de visuels, la firme de Kyoto souhaitant sans doute garder cela pour une future présentation.

Cette aventure prenant place durant la Guerre du Sceau évoquée dans TotK va donc nous permettre de voir de quelle manière les peuples ont alors affronté la menace posée par Ganondorf, mais aussi comment la vie se déroulait à Hyrule à l'époque. Mais surtout, nous découvrirons bien l'identité des quatre sages masqués de l'eau (Zora), du vent (Piaf), de la foudre (Gerudo) et du feu (Goron), montrés dans la bande-annonce diffusée début avril aux côtés de Zelda, Rauru et Mineru. Pas besoin d'être devin pour dire qu'ils devraient être jouables.

Les principes de base des jeux Warriors aka musou comme éliminer des hordes d'ennemis et boss ont évidemment été repris et il est dit qu'ils ont été affinés et poussés plus loin sur la Switch 2 et cela ne passera pas que par le nombre. Le côté stratégique est évoqué à plusieurs reprises, avec la possibilité de combiner des objets et faire équipe avec des alliés. Quant au framerate, le représentant du studio dit s'être assuré d'en proposer un meilleur que sur Switch. Pas compliqué avec un meilleur hardware qu'une console de 2017.

Espérons en apprendre rapidement un peu plus au sujet de ce Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau. Désormais difficile à trouver en boîte, Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau peut être acheté au format numérique au prix de 59,99 € en passant par la Fnac.

Lire aussi : MAJ CINEMA : The Legend of Zelda, Nintendo lâche la date de sortie du film l'air de rien