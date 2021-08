INSOLITE dans Minecraft : il recrée toute la carte de The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Des projets fous, il y en a des tas dans Minecraft. Des joueurs ont déjà recréé des monuments de la culture populaire comme Poudlard ou Minas Tirith, mais Dinaeh ne fait pas les choses à moitié et il vient de recréer la carte entière de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, avec de très nombreux blocs.

Dinaeh partage sa création en images sur Reddit, les fans reconnaissent évidemment sans souci les différentes régions de la carte de la dernière aventure de Link avec des biomes désertiques, enneigés, volcaniques ou plus champêtres. La bonne nouvelle, c'est que le créateur compte publier en ligne la carte pour que les joueurs puissent l'explorer librement, mais il veut d'abord la peaufiner en rajoutant notamment les tours et les sanctuaires, ainsi que des PNJ.

De quoi réellement se croire dans The Legend of Zelda: Breath of the Wild, mais version cubique. Sinon, vous pouvez retrouver le jeu de Nintendo à 51,95 € sur Amazon.