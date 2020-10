Ce week-end sur GAMERGEN.COM : du Pokémon Épée et Bouclier, Microsoft parle des jeux Bethesda, et une news insolite The Legend of Zelda

Ce week-end sur GAMERGEN.COM est une rubrique journalière permettant de revenir sur l'essentiel de l'actualité de ces dernières 48 heures. Que s'est-il passé en ces samedi 17 et dimanche 18 octobre 2020 ?

Pikachu, dans Pokémon Épée et Bouclier, a droit à diverses caquettes, nous vous disons comment les obtenir. À côté de cela, Phil Spencer, le responsable de la branche Xbox, a déclaré quelques mots concernant les jeux Bethesda, et un joueur a battu le Roi Dodongo dans The Legend of Zelda: Ocarina of Time avec un ocarina.

Dans le reste de l'actualité, Microsoft a rallongé la garantie de la Xbox Elite Series 2, un nouvel évènement Halloween a été annoncé dans Dreams, le 17e Grand Prix de Tetris 99 a été lancé, un point a été fait sur le remake de XIII, Sony Pictures a répondu aux rumeurs entourant un film avec 3 Spider-Man, Halo Infinite pourrait sortir en deux parties, et plusieurs figurines Nendoroid ont été annoncées.

Pour finir, ne loupez pas nos bons plans du moment :