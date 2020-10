INSOLITE sur The Legend of Zelda: Ocarina of Time, le Roi Dodongo battu avec un... ocarina

The Legend of Zelda: Ocarina of Time est pour beaucoup de joueurs l’un des meilleurs épisodes de la franchise éponyme de Big N. et peut être l’un des meilleurs jeux vidéo jamais créés. L’une des mécaniques très appréciées du titre était la possibilité de jouer du fameux instrument de musique, à savoir l’ocarina. Il semblerait qu’un petit malin s’en soit emparé et l'ait modifié afin de terrasser le Roi Dodongo.

King Dodongo? More like King Dodong-killed-using-an-ocarina-controller, am I right peers?



???????????? pic.twitter.com/ol4juQfnZ1 — Rudeism (@rudeism) October 11, 2020

En effet, un YouTubeur et streameur néo-zélandais du nom de Rudeism a publié un tweet qui va en étonner plus d’un. Ce dernier se montre en train de jouer de l’ocarina lui permettant de contrôler Link, d'éviter les attaques du roi, donner des coups d’épée ou encore lui envoyer une bombe dans la bouche. Le vidéaste n’en est pas à son premier exploit. Il s’était déjà déguisé en oie pour embêter tout le monde dans le fameux Untitled Goose Game, qui a accueilli un mode multijoueur coopératif pour son anniversaire. Sachez également que The Legend of Zelda: Breath of The Wild 2 s’est offert un trailer façon Nintendo 64.

