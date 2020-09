Untitled Goose Game : le mode multijoueur coopératif lancé avec une vidéo anniversaire

Untitled Goose Game est sorti il y a déjà un an, et le jeu insolite de House House a depuis rencontré un fort succès, qu'il soit commercial ou critique. Le studio de développement a décidé de célébrer cet anniversaire avec une mise à jour gratuite lancée hier, rajoutant du multijoueur coopératif.

Eh oui, Untitled Goose Game est désormais jouable à deux joueurs, pour mettre encore plus de bazar dans le village avec le double d'oies. L'intégralité du jeu est ainsi à parcourir en coopération, le second joueur contrôlant une seconde oie avec un nouveau cri, toujours aussi agaçant, et le but est de travailler bec dans le bec pour réussir les défis.

Untitled Goose Game est disponible sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch. Le jeu était jusqu'ici exclusif à l'Epic Games Store, mais vous pouvez désormais le retrouver sur Steam et Itch.io. Une version physique distribuée par Just for Games arrivera le 29 septembre sur PS4 et Switch, vous pouvez la précommander contre 24,99 € sur Amazon.fr.