Untitled Goose Game : devenez encore plus chiants avec le nouveau mode multijoueur coopératif gratuit

Le Nintendo Indie World de ce soir nous a comment souvent permis de découvrir des annonces qui touchent toutes les consoles. Ce fut le cas du one more thing qui a conclu cette sympathique petite présentation, à savoir une annonce pour Untitled Goose Game, le jeu phénomène de House House.

Non, il ne s'agit pas d'un portage, le titre étant déjà disponible sur PC, PS4, Xbox One et donc Switch, mais bien d'une mise à jour gratuite qui va venir apporter un mode inédit et rafraîchissant. Un mode coopératif à 2 joueurs sera ainsi disponible via un patch le 23 septembre prochain, et nous permettra de mettre à mal les villageois en collaborant avec un ami, à travers les mêmes défis que la campagne solo.

Ce n'est pas précisé, mais l'expérience sera certainement jouable de cette manière en local comme en ligne. À noter que Untitled Goose Game en profitera pour devenir accessible via Steam et Itch.io à compter de cette même date du 23 septembre. Pour rappel, la version physique est elle prévu pour le 29 septembre sur PS4 et Switch, et vous pouvez la précommander pour 29,99 € sur Amazon.

Lire aussi : Untitled Goose Game : la version physique officialisée, avec de l'écologie et un vinyle en prime