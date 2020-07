Untitled Goose Game : la version physique officialisée, avec de l'écologie et un vinyle en prime

Après des rumeurs et un listing sur Amazon.de tout récemment, c'est désormais officiel, Untitled Goose Game va avoir droit à une édition physique sur PlayStation 4 et Nintendo Switch. House House, développeur du jeu, s'est ainsi associé à Skybound Games pour produire cette boîte, et par chez nous, c'est Just for Games qui distribuera le titre dans nos rayons.

Cette édition physique d'Untitled Goose Game inclura donc le jeu sur Blu-ray ou cartouche, une carte de la ville où se déroule l'aventure, un livret avec les objets intéressants à ramasser et un autocollant. Mais surtout, iam8bit s'est invité à la fête et propose sur sa boutique une Lovely Edition avec des emballages entièrement recyclables et un blister en Biolefin. Comme si cela ne suffisait pas, la bande originale d'Untitled Goose Game, composée par Dan Golding d'après les Préludes de Debussy, est proposée chez iam8bit en vinyle. Là encore, l'écologie est au rendez-vous, les matériaux sont recyclés et la couleur du disque variera donc, ça sera la surprise.

La date de sortie d'Untitled Goose Game est fixée au 29 septembre 2020 sur PlayStation 4 et Nintendo Switch, les précommandes ouvriront très bientôt chez la plupart des revendeurs, comme Micromania, Amazon.fr et la Fnac.

