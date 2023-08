House House tease son prochain jeu, Untitled Goose Game 2 ?

Sorti de nulle part, le jeune studio House House a sorti en 2019 Untitled Goose Game, un jeu de réflexion qui nous offrait la possibilité d'incarner une oie et de mettre un sacré bazar dans un petit village de campagne. Un titre original et rafraîchissant, qui misait tout sur l'absurde et ses énigmes.

Untitled Goose Game a vite atteint le million de ventes, il a reçu le prix du Jeu de l'Année aux GDC Choice Awards 2020 et aux DICE Awards 2020, House House a montré son talent et les fans attendent avec impatience le prochain jeu du studio. Et justement, il était présent au Panic Games Showcase 2023, une mini conférence de l'éditeur Panic, pour officialiser son prochain jeu.

House House renouvelle donc son partenariat avec Panic pour son futur projet, qui ne sera pas Untitled Goose Game 2. Le studio annonce d'emblée qu'il s'agira d'un titre « totalement nouveau, totalement différent » et « certainement pas ce que les joueurs attendent de l’équipe ! », qui n'a pas encore de nom. De toute façon, House House ne semble pas très pointilleux lorsqu'il s'agit de trouver un titre commercial pour ses jeux vidéo.

Voilà de quoi attiser la curiosité des joueurs qui ont apprécié le côté frais d'Untitled Goose Game. Si vous n'avez pas encore craqué pour le jeu avec une oie, vous pouvez le retrouver à 21,95 € sur Amazon.