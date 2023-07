Haunted House : le vieux jeu d'Atari va avoir droit à une nouvelle version 41 ans plus tard

Il y a de nombreuses années, Atari était un studio incontournable du monde du jeu vidéo, sortant régulièrement de nouveaux titres pour envahir les salles d'arcade puis les foyers avec les premières consoles de salon. Depuis, la firme a un peu perdu de sa superbe, mais elle est toujours bien présente.

Son prochain projet sera de faire revivre Haunted House, un jeu d'aventure et d'horreur sorti en 1982 sur Atari 2600. Cette version moderne reprendra les mécaniques et codes de l'époque, mais avec un gameplay plus frais et surtout des graphismes plus adaptés à nos standards. Haunted House, version 2023, sera toujours un survival-horror avec de l'aventure et des mécaniques de rogue-lite, et nous suivrons Lyn Graves, la nièce de Zachary Graves, un légendaire chasseur de trésor. La jeune fille va devoir explorer le manoir et affronter des monstres qui retiennent enfermés son oncle et ses amis.

Haunted House est attendu dans le courant de l'année 2023 sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch et Atari VSC. Vous pouvez retrouver une bande-annonce ci-dessus, des images sur la seconde page et la compilation rétro Atari 50: Steelbook Edition à 45,47 € sur Amazon.