Haunted House : le remake du jeu culte dévoile sa terrifiante date de sortie

Constructeur majeur qui a participé à l'essor du jeu vidéo et des consoles de salon, Atari existe encore aujourd'hui grâce à ses vieilles licences. Et il lancera prochainement Haunted House, une version modernisée d'un jeu d'horreur et d'infiltration sorti à l'origine en 1982 sur l'Atari 2600.

Dévoilé en juillet dernier, le remake s'offre cette semaine une nouvelle bande-annonce, dévoilant sa date de sortie. Haunted House est attendu le 12 octobre 2023 sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch. Oui, le mois prochain, comme un tas d'autres jeux, nous verrons bien s'il arrivera à sortir du lot. Les développeurs font les présentations :

Doté d'un charme macabre inattendu, Haunted House s'inspire du classique tout en intégrant des fonctionnalités modernes, créant ainsi une expérience unique d'horreur en 2D isométrique où la discrétion et la stratégie priment sur les frissons. Dans Haunted House, les joueurs incarnent Lyn Graves, la nièce du célèbre chasseur de trésors Zachary Graves. Lorsque Lyn apprend la disparition de son oncle, elle se rend avec ses amis dans son manoir pour mener l'enquête. Très vite, les amis de Lyn disparaîtront, la forçant à devoir également partir à leur recherche. Pour retrouver l'oncle et les amis de Lyn, les joueurs devront affronter des murs mouvants, des ennemis imprévisibles et toutes sortes de pièges pour mettre fin aux fantômes qui ont infesté le manoir. Si Lyn succombe à un esprit maléfique, les joueurs se retrouveront à l'entrée de la maison hantée et seront confrontés à une toute nouvelle configuration d'étage et des ennemis disposés différemment ce qui garantira une expérience unique à chaque tentative. Les principales caractéristiques de Haunted House : Une aventure pour tous les âges : derrière des graphismes fantaisistes et cartoonesques se cachent les frissons et les sensations fortes de Haunted House ! Flirtant entre le loufoque et l'effrayant, le jeu reste destiné à tous, grâce à son gameplay principalement basé sur la furtivité et ses légères séquences de combat.

: derrière des graphismes fantaisistes et cartoonesques se cachent les frissons et les sensations fortes de Haunted House ! Flirtant entre le loufoque et l'effrayant, le jeu reste destiné à tous, grâce à son gameplay principalement basé sur la furtivité et ses légères séquences de combat. De nombreux personnages à débloquer : en explorant la maison hantée, Lyn libère un à un ses amis emprisonnés qui deviennent ensuite des personnages jouables et pourront être utilisés pour explorer le manoir plus en profondeur. Chaque personnage possède ses propres caractéristiques, offrant une expérience totalement nouvelle selon la personne avec laquelle les joueurs explorent le manoir !

: en explorant la maison hantée, Lyn libère un à un ses amis emprisonnés qui deviennent ensuite des personnages jouables et pourront être utilisés pour explorer le manoir plus en profondeur. Chaque personnage possède ses propres caractéristiques, offrant une expérience totalement nouvelle selon la personne avec laquelle les joueurs explorent le manoir ! De nombreux Easter Eggs d'Atari : le jeu est rempli d'objets à collectionner et d'easter eggs basés sur le jeu original Haunted House, ainsi que d'autres classiques de l'âge d'or d'Atari. Les joueurs pourront partir à leur recherche et les collectionner pour obtenir des récompenses !

: le jeu est rempli d'objets à collectionner et d'easter eggs basés sur le jeu original Haunted House, ainsi que d'autres classiques de l'âge d'or d'Atari. Les joueurs pourront partir à leur recherche et les collectionner pour obtenir des récompenses ! Avons-nous dit « furtivité » ? : le nombre de combats ayant été réduits, les joueurs devront se concentrer sur la discrétion et résoudre des énigmes tout en utilisant l'arsenal de pièges et d'objets à leur disposition.

En attendant la sortie de Haunted House, vous pouvez retrouver des cartes PSN à la Fnac ou sur Amazon.

Lire aussi : Atari 2600+ : la console mythique bientôt de retour avec de sacrés arguments pour les joueurs rétro, ses précommandes ouvertes