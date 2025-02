BON PLAN : l'excellent remake d'un jeu d'horreur culte à prix cassé

Il y a maintenant deux ans, Motive Studio a lancé Dead Space, un remake du jeu éponyme développé à l'origine par Visceral Games. Une version améliorée d'un jeu d'horreur culte qui nous plongeait dans un vaisseau spatial infesté de créatures effrayantes. Si vous étiez passé à côté, le jeu est à prix réduit.

Dead Space passe à 22,90 € sur Amazon ou chez Leclerc, ainsi qu'à 24 € sur Cdiscount. Il s'agit là de la version physique PlayStation 5, voici ce qu'il faut savoir sur le remake :

Dead Space, le classique du genre « survival horror » de science-fiction, fait son grand retour. Le jeu a été complètement recréé pour vous offrir une expérience plus réaliste et immersive. Entre le rendu des graphismes spectaculaire, l'ambiance sonore pleine de suspense et les améliorations des mécaniques de jeu, ce remake sublime l'expérience tout en restant fidèle à la vision captivante du jeu original. Isaac Clarke est un ingénieur ordinaire en mission pour réparer l'USG Ishimura, un gigantesque vaisseau minier. Une fois à bord, il fait une découverte macabre : tout l'équipage a été massacré et Nicole, sa petite amie, a disparu dans les tréfonds du vaisseau. Seul à faire face à ce cauchemar, avec pour seules armes ses outils et ses compétences d'ingénieur, Isaac est plus que jamais déterminé à retrouver Nicole. Le mystère plane autour des événements qui ont eu lieu à bord de l'Ishimura et Isaac compte bien découvrir la vérité sur ces derniers.