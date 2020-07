Untitled Goose Game : une version physique listée sur Amazon.de

Un million d'exemplaires vendus en quelques mois, le prix du Jeu de l'Année aux DICE Awards 2020 et GDC Choice Awards 2020, Untitled Goose Game a fait sensation l'année dernière sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch. Le titre de House House refait parler de lui cet été, grâce à une édition physique.

Après quelques rumeurs au début du mois, Amazon.de liste bel et bien aujourd'hui Untitled Goose Game en boîte sur PS4 et Switch, respectivement au prix de 29,99 € et 35,99 €. C'est Skybound Games qui se chargera visiblement d'éditer et distribuer cette version physique, qui inclura selon Direct-Feed Games le jeu sur Blu-ray ou cartouche, une carte de la ville, un livret de 24 pages avec les objets intéressants à collecter, et un autocollant « No Goose ».

La date de sortie d'Untitled Goose Game est déjà fixée au 22 septembre 2020 en boîte sur PS4 et Switch, Skybound et House House devraient officialiser en bonne et due forme tout cela très prochainement. Vous pouvez acheter une Switch contre 299,99 € sur Amazon.fr.