Big Walk : les développeurs d'Untitled Goose Game dévoilent leur nouveau jeu, il est très étonnant

L'éditeur Panic et le développeur House House avaient sorti en 2019 Untitled Goose Game, un jeu avec une oie nous demandant de faire un maximum de bazar dans un petit village. Un titre étrange mais très amusant, élu GOTY 2020 aux GDC Choice Awards et aux DICE Awards. Lors des Game Awards 2023, les studios ont présenté leur prochain projet, teasé il y a quelques mois.

Vous pouvez découvrir ci-dessus la première bande-annonce de Big Walk, un jeu d'aventure et d'exploration coopératif qui nous permettra de déambuler dans un monde ouvert pour résoudre des défis et des énigmes. Les joueurs devront rester en contact et communiquer à l'aide d'un tas d'objets loufoques, mais le studio précise que le jeu restera un bac à sable libre avec la possibilité de simplement marcher sans but, se poser pour admirer le coucher de soleil ou embêter ses amis en les poussant dans l'eau.

Big Walk n'est pas attendu avant 2025, sur PC via Steam et l'Epic Games Store. Vous pouvez retrouver Untitled Goose Game à partir de 20,52 € sur Amazon, Cdiscount et la Fnac.