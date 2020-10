Microsoft et Bethesda : « je n'ai pas à sortir ces jeux sur d'autres plateformes pour que l'accord fonctionne » déclare Phil Spencer

Le mois dernier, Microsoft a annoncé le rachat de Bethesda, contre 7,5 milliards de dollars. Le constructeur des Xbox se met donc dans la poche d'énormes licences comme The Elder Scrolls, Fallout, Doom, Wolfenstein, Prey, Dishonored ou encore le futur jeu Starfield, mais Phil Spencer avait déclaré que les productions Bethesda Softworks sortiraient sur Xbox, PC et « d'autres consoles au cas par cas ». Cette semaine, le responsable de la branche Xbox a tenu un discours un peu différent.

Phil Spencer s'est en effet entretenu avec Kotaku, et le journaliste lui a demandé s'il est possible de récupérer un investissement de 7,5 milliards de dollars sans vendre The Elder Scrolls VI sur PlayStation 5. Réponse : « Oui », mais Phil Spencer commente :

Cet accord n'a pas été fait pour retirer des jeux à une autre base de joueurs comme ça. Nulle part, dans la documentation que nous avions compilée, il y avait : « Comment empêcher les autres joueurs de jouer à ces jeux ? » Nous voulons que davantage de gens puissent jouer à des jeux, pas que moins de gens puissent y jouer. Mais je dirai que, dans ce cas de figure - je réponds juste directement à la question que vous posiez - quand je pense à l'endroit où les gens vont jouer et au nombre d'appareils que nous avons, le xCloud, le PC, le Game Pass et notre base de consoles, je n'ai pas à sortir ces jeux sur d'autres plateformes que celles que nous prenons en charge pour que l'accord fonctionne pour nous. Quoi que cela signifie.

Cela ne veut donc pas forcément dire que Microsoft réservera les futurs jeux de Bethesda à ses Xbox, mais il n'a visiblement pas besoin de les sortir sur PS5, Switch ou autres afin de rentabiliser les milliards de dollars investis dans le rachat du studio. Kotaku imagine par exemple un possible cas de figure, où The Elder Scrolls VI sortirait au prix fort sur PlayStation 5 (80 €), mais serait inclus dans le Xbox Game Pass, coûtant pour rappel 29,99 € par trimestre, un argument de taille en faveur des Xbox Series X et S de Microsoft.

