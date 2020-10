Nendoroid : des figurines de Bayonetta et Sora (Kingdom Hearts) dévoilées

Cette semaine, Good Smile Company a dévoilé deux nouvelles Nendoroid, ses petites figurines toutes mignonnes. Les précommandes sont ainsi déjà ouvertes pour Bayonetta, sorcière héroïne de la franchise éponyme, ainsi que de Sora, héros de Kingdom Hearts.

Sora est ici tiré de Kingdom Hearts II, second volet de la franchise sorti sur PS2, et bien évidemment, il est livré avec tout un tas d'accessoires interchangeables, comme des visages et mains pour lui faire prendre plusieurs poses, et le héros n'a bien sûr pas oublié la Kingdom Keyblade en chemin. Du côté de Bayonetta, même histoire, avec là encore des visages, mains et jambes interchangeables, mais aussi des accessoires pour des poses plus dynamiques, les pistolets, la sucette et les ailes de papillon transparentes.

Vous pouvez déjà précommander les figurines Nendoroid de Bayonetta et Sora sur le site de Good Smile Company, aux prix de 61,9 € et 45,9 €, mais il faudra attendre l'été prochain pour les avoir. Un tas d'autres modèles sont sinon proposés sur Amazon.fr, comme Kratos de God of War à 39,9 €.