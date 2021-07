INSOLITE sur War Thunder : un joueur partage des documents classifiés pour prouver qu'un char n'est pas réaliste dans le jeu

Développé par Gaijin Entertainment, War Thunder permet de contrôler des véhicules de guerre sur terre, en mer et dans les airs pour participer à des batailles multijoueurs. Le titre est un succès depuis plusieurs années, notamment car les développeurs s'efforcent de proposer des véhicules réalistes, avec les documents à leur disposition.

Mais ces derniers jours, Gaijin Entertainment a un peu tremblé à cause de son travail sur le Challenger 2. Le char d'assaut de l'armée britannique est présent dans War Thunder, il s'agit d'un véhicule déployé en Bosnie-Herzégovine, au Kosovo et en Irak depuis les années 90 et qui est présenté dans le jeu comme un char de grande qualité, avec une puissance de feu importante et un blindage épais. Mais pour un joueur, cela n'est pas encore suffisant.

Un internaute qui se présentait sur les forums de War Thunder comme un ancien membre de l'unité d'essai et du développement des blindés de l'armée britannique, et commandant de chars Challenger 2 par la même occasion, affirmait que le char d'assaut est en effet encore plus solide et résistant en vrai que dans le jeu, et pour le prouver, il n'a pas hésité à partager le manuel du char. Un document précieux et très détaillé, affublé de la mention « UK Restricted » pour évidemment préciser son degré de classification, mais ici barré et caché par un tampon « Unclassified ». Cela se fait pour les documents déclassés justement, mais Gaijin Entertainment connaît évidemment bien son sujet et a vite affirmé que le manuel du Challenger 2 est bien encore aujourd'hui un document classé secret défense, le char est encore utilisé sur le terrain et sert de base au Challenger 3, sa future évolution.

Les développeurs n'auront de toute façon pas attendu longtemps avant d'être contactés par le ministère de la défense britannique qui a bien confirmé que le document est toujours classifié, ce dernier précisant que le tampon n'est d'ailleurs pas celui utilisé par leurs services. Un internaute a donc partagé délibérément un document classé secret défense sur les forums de Gaijin Entertainment pour prouver qu'un char virtuel n'était pas suffisamment réaliste, un modérateur a donc fait le ménage sur le forum en rappelant que l'internaute en question violait l'Official Secrets Act et risquait 14 ans de prison. Un autre modérateur a expliqué que l'incident n'était pas inédit et qu'un document soi-disant déclassifié avait déjà été partagé sur le forum, alors qu'il était bien là encore toujours classé secret défense.

Gaijin Entertainment a enfin expliqué que même si ces documents sont exacts et bien qu'ils seraient une mine d'or pour eux, ils ont évidemment interdiction de les utiliser et doivent modéliser leurs véhicules selon les documents en accès libre. Ce qui résulte donc de certaines inexactitudes qui frustrent visiblement certains joueurs qui sont aussi militaires. L'histoire reste insolite, mais les conséquences pourraient être lourdes si le ministère de la défense décide de retrouver les personnes qui s'amusent à partager des documents secrets sur les forums d'un jeu vidéo. War Thunder est pour rappel un jeu free-to-play, vous pouvez acheter de la monnaie in-game avec des cartes PSN vendues sur Amazon.