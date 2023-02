INSOLITE : quand Mario Kart rencontre The Last of Us avec Pedro Pascal, la parodie délirante du SNL

La franchise The Last of Us est plus populaire que jamais grâce à l'adaptation en série live-action de HBO avec Pedro Pascal et Bella Ramsey. De manière générale, le jeu vidéo s'invite sur les petits et grands écrans avec un peu plus de passion qu'avant, et dans quelques semaines, c'est Mario qui sera à l'honneur dans un nouveau film d'animation.

HBO's adapting another iconic game pic.twitter.com/YtsIswwSBb — Saturday Night Live - SNL (@nbcsnl) February 5, 2023

Pedro Pascal était cette semaine invité au Saturday Night Live, le célèbre late-night show américain, et il s'est prêté au jeu de la parodie... en tournant dans une fausse bande-annonce pour une adaptation de Mario Kart en série HBO, dans l'univers post-apocalyptique inspiré de The Last of Us. Une séquence particulièrement savoureuse, bourrée de références à l'univers de Mario, avec des champignons, une princesse Peach désabusée et un Luigi très borderline, sans oublier une course poursuite digne de Speed Racer ou Mad Max: Fury Road, à coups de carapaces et de bananes. Étonnamment, Variety et The New York Times n'ont pas aimé...

Peut-être est-ce mieux que cette nouvelle série ne voit jamais le jour. Pour rappel, la série The Last of Us continue de cartonner sur HBO Max, et elle est diffusée en France sur Amazon Prime Video.