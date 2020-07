INSOLITE : quand Facebook prend Mario pour un dieu !

Jeudi dernier, nous avons mis en ligne notre preview de Paper Mario: The Origami King. Comme souvent, nous partageons notre contenu via les réseaux sociaux de notre site (Facebook, Twitter, Discord ou encore Instagram), mais aussi via notre réseau personnel, comme ce fût le cas ici (il faut cliquer sur voir l'original pour comprendre !).

Comme vous pouvez le voir, le « Maaaariooo » original a été considéré comme une langue étrangère et a engendré une traduction pour le moins originale, puisque Facebook a estimé que cela signifiait : « Oh mon dieu ». Plus ennuyeux, c'est la traduction qui s'affiche par défaut et c'est donc un message erroné qui est diffusé aux lecteurs de la page. Alors ici, certes, c'est juste amusant, mais si cela arrive sur des statuts plus sérieux, cela pourrait engendrer quelques « dramas » si chers à Internet. Reste aussi une autre possibilité : que ce soit un easter egg planqué par un développeur du géant fan de Mario, qui sait ?

