PREVIEW de Paper Mario: The Origami King, une remise à plat des combats satisfaisante et novatrice

Depuis 20 ans, le célèbre Mario se décline dans une version aplatie mise entre les mains d'Intelligent Systems, principalement à destination des consoles de salon de Nintendo. La Switch n'y échappera pas avec la sortie d'ici quelques jours de Paper Mario: The Origami King. Nous avons pu parcourir son aventure durant bien des heures et plusieurs points ont su nous convaincre, dont les joutes au tour par tour caractéristiques de la licence, à confirmer sur la durée bien entendu.

Paper Mario: The Origami King a toutes les qualités d'un futur incontournable de la Switch.

Après un Color Splash dont le système de combat était assez lourd avec ses cartes nous faisant utiliser le Gamepad, bien des joueurs seront donc ravis de la tournure qui a été prise ici. D'ailleurs, il y a de quoi nous retourner le cerveau avec des affrontements prenant place au sein d'une arène circulaire façon cible de jeu de fléchettes, où tous les Toads que nous déplions peuvent admirer nos exploits et même nous aider contre rémunération. Et par là, nous entendons notre capacité à résoudre de petits puzzles au début de chaque tour afin de remettre en place les ennemis avant de les pulvériser dans les règles de l'art. Mario et Olivia sont ainsi placés au centre et nous devons donc réaligner Goomba, Maskass et autres Hériss en colonne (jusqu'à 4) ou en groupe de quatre au carré, avec un nombre de mouvements défini et en temps limité. Ultra simplistes au début, ces phases se complexifient rapidement lorsque des légions d'Origuerriers sont présentes. Vient ensuite la partie action avec le choix de l'attaque - Saut ou Marteau au départ – et où il est nécessaire d'appuyer au bon moment sur A pour infliger le maximum de dégâts, pas de quoi froisser nos habitudes. Tout peut se régler en un tour en s'y prenant bien, plusieurs actions étant allouées selon les situations. Si ce n'est pas le cas, gare aux dégâts, pouvant être atténués en se mettant en garde avec le bon timing.

Par ailleurs, il est possible d'équiper plusieurs armes d'un même type, ramassées ou achetées avec les pièces obtenues en abondance, évidemment plus puissantes que celles de base et dont certaines sont plus adaptées aux ennemis croisés. La contrepartie est une utilisation limitée avant qu'elles ne se brisent (plusieurs combats en général), ajoutant un autre niveau de stratégie et une légère gestion de notre inventaire. D'autres objets sont utilisables en combat, entre Fleur de feu et autres champignons de soin.

Les combats de boss ont droit de leur côté à un traitement bien particulier, puisque notre puissant adversaire se trouve cette fois au centre de l'arène et c'est donc à Mario de venir à lui, mais pas n'importe comment. Toujours dans un temps imparti et avec un nombre de déplacements d'éléments limité, il faut aligner les flèches de telle sorte que notre personnage parvienne jusqu'à une case marquée d'un poing, ou d'un symbole de pouvoir une fois activé. Chaque boss dispose en plus d'un pattern d'attaques et d'effets affectant le plateau de jeu, demandant une bonne dose de réflexion et ajoutant une difficulté bienvenue. En revanche, la cible démographique visée étant assez large avec un PEGI 7, il se pourrait que les plus jeunes aient un peu de mal avec cet aspect. La conclusion de ces confrontations peut dans tous les cas être bien violente pour notre opposant si nous effectuons un finish avec les Bras multi-pliés, une compétence faisant intervenir le gyroscope des Joy-Con ou de la Pro Controller, qui n'est pas utile qu'en exploration.

Nos premières impressions : Vivement ! Vous l'aurez compris, avec cette notion de temps et ce côté puzzle, les affrontements sont assez palpitants, en plus d'être bien rythmés musicalement. Quant au reste, à savoir l'exploration, l'aspect scénaristique, la partie visuelle et sonore ou encore la durée de vie, nous y reviendrons dans notre test complet. Sans rentrer dans les détails, disons simplement que l'aventure est prenante, sait nous faire esquisser quelques sourires et arrive à nous mettre des étoiles dans les yeux. Vous l'aurez compris, Paper Mario: The Origami King a toutes les qualités d'un futur incontournable de la Switch... sur le papier pour le moment.

