Paper Mario: The Origami King, les zones de jeu et leurs décors enchanteurs à admirer en vidéo

C'est demain que sortira Paper Mario: The Origami King, qui s'est fait décortiquer par les rédactions anglophones et françaises. En attendant notre test qui sera publié demain matin, c'est la branche nord-américaine de Nintendo qui en remet une couche avec une vidéo centrée sur le monde que Mario et Olivia explorent, seuls ou par moment accompagnés, attention aux spoilers si vous ne souhaitez pas trop en voir, l'éditeur en montrant un peu trop à notre goût.

Comme vous pouvez le constater, les environnements sont une fois de plus assez variés, avec des zones traditionnelles comme le Bois Brouhaha ou Toadville, et d'autres plutôt originales comme le Mont Évermeil et Shogunland avec leurs couleurs automnales et leur thème japonisant. Du reste, nous avons un aperçu du Grand désert du Kalémeri avec ses ruines et mystères, à explorer avec la Super Bottemobile 2000 (oui, oui) ; Snifitbourg et son ambiance digne des mille et une nuits ; la Vaste Mer à explorer en navire, remplit d'îles et abritant le Princesse Peach, ou encore la Source de la jungle et Azur-les-bains perchés dans les cieux. Et, oui, il y aussi un quizz, décidément, Big N n'aime pas laisser certaines surprises aux joueurs...

L'exploration et les affrontements, que nous avons quelque peu détaillés dans notre preview, sont évidemment montrés, et si vous tendez l'oreille, plusieurs mélopées jouées durant l'aventure peuvent être entendues.

